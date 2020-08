Calciomercato Napoli: la Roma offre Alessio Riccardi, gli azzurri vogliono Jordan Veretout

La Roma vuole cedere Alessio Riccardi al Napoli per Arkadiusz Milik, aggiungendo anche Cengiz Under. Si parla un gran bene del giovane calciatore giallorosso. Il motivo per cui la “Lupa” vuole liberarsene è prettamente economico e lo spiega La Gazzetta dello Sport: “Un nome che la Roma ha proposto ai partenopei è quello di Riccardi, con cui i giallorossi farebbero una plusvalenza piena. Il gioiellino della Primavera piace anche al Milan, al Sassuolo e al Cagliari. Andrà via, soprattutto per esigenze di bilancio”.

Il Napoli vuole però Jordan Veretout dalla Roma, pupillo di Cristiano Giuntoli, centrocampista ideale per sostituire Allan, diretto all’Everton. Difficile che Paulo Fonseca se ne privi, perché lo ritiene imprescindibile. Le strade del mercato, però, sono infinite e quindi bisognerà capire come evolverà la situazione. Chissà che alla fine la trattativa per Arkadiusz Milik non possa avvicinare proprio il francese agli azzurri, ai quali era stato accostato anche un anno fa.