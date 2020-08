CDS – “Tifosi con visiera per aprire gli stadi”

“Messi and the City. Ma il Barça non molla” scrive il Corriere dello Sport in apertura quest’oggi. Lionel Messi ha chiesto di andar via, ma il club catalano non molla. Gli inglesi pronti a tutto per la firma del 10 argentino: offerto un contratto da 50 milioni di Euro a stagione con gran finale di carriera a New York. Il Barça contesta la clausola, Pep Guardiola tratta col padre e il giocatore fa sapere che tornerà ad allenarsi.

“Milik, la Roma alza l’offerta”. Nel taglio alto spazio al mercato italiano. Prosegue il pressing dei giallorossi nei confronti dell’attaccante del Napoli. Cengiz Under e Alessio Riccardi in cambio della punta. Il Napoli ci pensa, ma il polacco è bloccato da Andrea Agnelli e aspetta la Juventus. E Dan Friedkin vuole una Roma modello Bayern Monaco. “Tifosi con visiera per aprire gli stadi”. Si studia la riapertura, almeno parziale, degli stadi, in vista dell’inizio della prossima Serie A.