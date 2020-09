Calciomercato Napoli: il Manchester City offre 60 milioni per Kalidou Koulibaly, gli azzurri ne vogliono 80

in

Il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Aspettando SportItalia calciomercato, programma in onda sulla emittente SportItalia, parlando anche del Napoli. “Il Manchester City, per Kalidou Koulibaly, offre una cifra pari a circa 60 milioni di Euro. Il presidente del club capitanato da Aurelio De Laurentiis, legittimamente almeno dal mio punto di vista, continua a chiedere almeno 80 milioni. Nulla di meno. La trattativa tra i club va avanti”.

“Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, come dicevo prima, ha il diritto di rifiutare i 60 milioni del Manchester City per Kalidou Koulibaly. Ma corre anche un grosso rischio. Il senegalese potrebbe restare ancora un altro anno in Campania, ma nella prossima stagione, invece di 60 milioni, potrebbero offrirgliene solo 40”, ha aggiunto il giornalista. La ragione è evidente: già nel corso dell’ultima stagione il difensore senegalese ha visto calare vistosamente la propria valutazione, dapprima stimata sui 100 milioni.