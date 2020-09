Calciomercato Napoli, arrivano nuove indiscrezioni sull’interessamento per Rodrigo De Paul

Victor Osimhen non basta. A meno di 20 giorni dall’inizio del campionato i tifosi del Napoli vogliono altri colpi e così hanno interrogato al riguardo anche il giornalista Alfredo Pedullà, in diretta su SportItalia. Si è parlato nella fattispecie di Rodrigo De Paul, da tempo accostato agli azzurri. “Posso dare una notizia certa. Il calciatore piace, e non poco, sia a Cristiano Giuntoli che ad Aurelio De Laurentiis. Su questo non ho alcun dubbio”.

“Non posso dire che ci sia una trattativa calda per il passaggio di De Paul al Napoli, ma non escludo nemmeno che possa trasferirsi in Campania. C’è un interesse degli azzurri, ma sul calciatore ci sono anche tante altre società. Parliamo di un calciatore che ha fatto benissimo con la maglia dell’Udinese e che potrebbe fare la fortuna di qualsiasi big del campionato italiano di Serie A e non solo”, ha aggiunto Alfredo Pedullà. Il tempo stringe, però.