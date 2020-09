TUTTOSPORT – La Juventus vuole Edin Dzeko, ma la situazione di Arkadiusz Milik non si sblocca

“Pirlo ha scelto Dzeko!”. Questo il titolo di apertura in prima pagina dell’edizione di oggi di Tuttosport. Ore decisive per la volata con Luis Suarez, che tratta la rescissione con il Barcellona. Il tecnico ribadisce la sua preferenza per il bosniaco della Roma, ancora prigioniero della trattativa fra Arkadiusz Milik e i giallorossi. C’è spazio per i nerazzurri nel taglio alto della prima pagina con il titolo seguente: “Tutto su Kanté!”. La rinuncia a Sandro Tonali e la cessione di Marcelo Brozovic: ecco il tesoretto per il centrocampista preferito da Antonio Conte. “Tanti Milan con Tonali”: l’ex Brescia porta anche duttilità e la possibilità di adottare più soluzioni in mediana rispetto al recente passato.

Si parla anche della Nazionale, che ha presentato le nuove divise ufficiali che userà per le prossime sfide. Eliminato il verde tanto contestato fino a qualche mese fa e indossato in una sola occasione, precisamente contro la Grecia allo Stadio Olimpico.