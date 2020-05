Calciomercato Napoli: il Liverpool vuole Kalidou Koulibaly, ma Aurelio De Laurentiis non abbassa le pretese

Dejan Lovren non sarebbe il solo calciatore offerto dal Liverpool al Napoli per cercare di mettere le mani su Kalidou Koulibaly. Secondo le voci diffuse dai media inglesi, infatti, la dirigenza dei Reds avrebbe proposto pure il camerunense Joel Matip per far abbassare le pretese economiche di Aurelio De Laurentiis. L’ex centrale dello Schalke 04 è stato seguito in passato dagli azzurri, che avranno bisogno indubbiamente di un rinforzo di tutto rispetto per sostituire eventualmente il senegalese.

Per cedere Kalidou Kalidou, però, finora il Napoli non ha mai abbandonato la richiesta di 100 milioni di Euro. Una cifra superiore a quella pagata dal Liverpool per Virgil van Dijk. Jurgen Klopp, comunque, stima molto il centrale del Napoli e per questo starebbe spingendo per il suo acquisto. Il presidente del Napoli, tuttavia, non cambia idea. Pagare moneta, vedere cammello. Chi vorrà Kalidou Koulibaly dovrà prodursi in uno sforzo economico non indifferente di questi tempi.