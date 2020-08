Calciomercato Napoli, Gennaro Gattuso parla con Sokratis Papastathopoulos in attesa di Gabriel

Sembra che non ci siano state le visite mediche con l’Arsenal per Gabriel. Stando a quanto ha riferito Ciro Venerato sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli il Napoli non è pronto all’acquisto, non avendo venduto Kalidou Koulibaly. Il Lille sta rispettando l’accordo verbale con il club azzurro. Da capire le prossime mosse dell’entourage di Gabriel: potrebbe alzare le richieste d’ingaggio rispetto ad un mese fa oppure chiedere al Lille di accettare l’offerta dell’Arsenal. Al momento non sono arrivate comunicazioni e Gennaro Gattuso spera ancora nell’arrivo del difensore.

Temendo un epilogo negativo, il Napoli pensa già a Sokratis Papastathopoulos, ex compagno di Gennaro Gattuso al Milan. I due si sono parlati e quella del greco è un’opzione percorribile, che permetterebbe di avere coppie in ogni ruolo. Senza ansia, perché ci sarà modo risentirsi e definire eventualmente i dettagli. In questi giorni il mister calabrese sta partecipando attivamente alle scelte di mercato del Napoli.