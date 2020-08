Calciomercato Napoli, Arkadiusz Milik e Allan aspettano la cessione

Alberto Polverosi del Corriere dello Sport nutre dei dubbi sulla staffetta tra Edin Dzeko e Arkadiusz Milik per la Roma. I giallorossi ci perderebbero, tra i due non c’è confronto, e non solo per motivi fisici. “Come personalità, tra i due non c’è confronto. Dzeko è uomo squadra, Milik si limita al compito, che fa bene seppur in modo discontinuo. Nella gestione del gioco non mette mai bocca. Gli basta il ruolo di esecutore, non ne cerca altri”.

Intanto il Napoli è sul punto di cedere Allan, prossimo a riabbracciare Carlo Ancelotti all’Everton. L’accordo è totale tra il centrocampista brasiliano e il club inglese, ma manca ancora intesa tra le due società. L’edizione odierna del quotidiano fa sapere che ballano 10 milioni di Euro tra domanda e offerta, 35 contro 25, e dunque bisogna ancora trattare, magari concludendo l’operazione prima della fine del ritiro. Un affare nato a gennaio, ma allora il Napoli rifiutò il pressing degli inglesi.