GAZZETTA – Napoli, Arkadiusz Milik blocca i progetti azzurri

“Conte lasci?”: è questa la domanda che si pone La Gazzetta dello Sport in prima pagina dopo lo strappo del tecnico in seguito alla sconfitta con il Siviglia nella finale di Europa League. Finisce 3-2 per gli spagnoli. Romelu Lukaku illude, poi beffa Samir Handanovic: Europa League al Siviglia. Il tecnico nerazzurro si è sfogato a fine gara: “Io e il club abbiamo idee diverse. Futuro con o senza di me. Devo capire se la priorità è il calcio o la famiglia”. Intanto, sembra pronto Massimiliano Allegri in caso di rottura.

A Napoli si continua a parlare di Arkadiusz Milik. Il polacco rischia di compromettere parte del progetto estivo, stando a quanto scrive la rosea facendo il punto sull’attaccante. Nelle idee del Napoli sarebbe da inserire in uno scambio con la Roma per Cengiz Under, con conguaglio a favore. Il centravanti sta aspettando un segnale dalla Juventus per decidere il proprio futuro. L’ipotesi che possa restare, comunque, è abbastanza remota.