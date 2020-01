Calciomercato Napoli, ecco le prime mosse del Real Madrid per Fabian Ruiz

in

Fabian Ruiz continua ad essere protagonista del calciomercato Napoli e piacere al Real Madrid di Florentino Perez. La redazione di tuttomercatoweb.com rivela che i madrileni vogliono anticipare il Barcellona e contattare Aurelio De Laurentiis nelle prossime settimane. Si sta sviluppando di fatto la prima offerta. La volontà è infatti quella di realizzare un’operazione in anticipo, prima anche dell’Europeo durante il quale la valutazione del giocatore potrebbe schizzare alle stelle.

Pagato 30 milioni di Euro dal Napoli stando alla clausola rescissoria versata al Betis Siviglia, lo spagnolo è pronto a salutare. Il club azzurro, però, vuole incassa il più possibile. Si era parlato di rinnovare il contratto per fissare una nuova clausola da 180 milioni, ma Fabian Ruiz non sarebbe d’accordo. D’altro canto, la sua scadenza è nel 2023 e non c’è l’interesse di cambiare qualcosa. Il Napoli, però, esige almeno una cifra vicina ai 100 milioni di Euro. La trattativa si preannuncia tutt’altro che facile.