Calciomercato Napoli, Massimo Ugolini vede l’addio di Kalidou Koulibaly: “Sente l’esigenza di cambiare aria”

Il giornalista di Sky Massimo Ugolini ha detto la sua sulle ultime voci di calciomercato Napoli che riguardano Jan Vertoghen e Stanislav Lobotka. “Dal punto di vista dell’esperienza Vertoghen potrebbe sostituire Koulibaly. Il difensore azzurro probabilmente sente l’esigenza di cambiare aria, se dovesse arrivare qualche offerta seria non mi sorprenderebbe la sua partenza. Per Lobotka, all”80% si chiude. Si stanno raggiungendo tutti gli accordi tra le parti. il Celta Vigo non sta navigando in buone acque in campionato e il giocatore sente la necessità di cambiare aria”.

Il giornalista è convinto che l’avventura del senegalese a Napoli sia arrivata al termine. Da miglior difensore della Serie A, KK ha conosciuto un’involuzione netta e molto curiosa in questa prima metà di campionato. Il Napoli deve correre ai ripari perché dopo l’addio di Raul Albiol e l’nnesto di Kostas Manolas la difesa è stata già rivoluzionata. Non si può rimanere troppo scoperti se si vuole puntare in alto.