Calciomercato Napoli, Dries Mertens temporeggia e non firma il rinnovo

Dries Mertens non firma ancora. Manca l’accordo sul rinnovo di contratto. Aurelio De Laurentiis ha offerto un biennale da 5 milioni di Euro a stagione, ma le pretese del belga riguardano le multe richieste dal presidente per l’ammutinamento del 5 novembre. Inoltre, sono arrivate alcune proposte anche dalla Premier League che stanno allettando il giocatore: Arsenal, Manchester United e Chelsea sarebbero pronti a fiondarsi sull’attaccante.

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, ne ha parlato a Canale 8 durante la trasmissione “Linea Calcio”: “Speravo che si chiudesse subito il rinnovo di Mertens, poi tutto si è fermato. La situazione è in standby ma non credo che il belga vada via da Napoli. Le multe sono un ostacolo non indifferente, ovvio che se si parla di rinnovo il giocatore faccia presente al presidente la cifra da pagare. Dopo il 1 marzo c’era ottimismo, la stretta di mano sembrava valere la firma sul contratto. Mi auguro non ci siano rallentamenti”.