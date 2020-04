Calciomercato Napoli, Arkadiusz Milik dipende da Dries Mertens: molti addii in vista

Il Napoli spera ancora nel rinnovo di Dries Mertens, ma intanto pensa anche ad Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco sembra pronto ad andar via, ma un ipotetico addio del belga potrebbe cambiare gli scenari e il Napoli a quel punto tornerebbe a trattare con il centravanti per il prolungamento del contratto. La prossima estate potrebbe essere ricordata dinqie come quella dei grandi addii, ma anche del nuovo inizio.

Il Napoli rischia di perdere diversi senatori, ma ne acquisterà altri per consolidarsi nel tempo. Ormai José Callejon è più vicino al ritorno in Spagna che alla permanenza in maglia azzurra e Allan sembra destinato alla partenza. Bisogna inoltre verificare se le grandi realtà del calcio internazionale come Paris Saint-Germain e Manchester United si faranno veramente avanti per Kalidou Koulibaly. Cedere qualche pezzo grosso si rende necessario a causa della mancata qualificazione alla Champions League dell’anno prossimo. Per questo motivo anche Fabian Ruiz potrebbe lasciare Napoli.