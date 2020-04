Calciomercato Napoli, Saradr Azmoun e Davide Faraoni gli obiettivi di Cristiano Giuntoli

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli dell’interessamento del Napoli per Sardar Azmoun, calciatore dello Zenit San Pietroburgo. “Azmoun è un calciatore che interessa. Gli obiettivi del Napoli sono molteplici, dopo aver avuto certezza che non ci sarà rinnovo con Milik, il Napoli metterà nel mirino i calciatori che interessano e quello dello Zenit è uno di questi. Giuntoli ha trovato una sponda con Gattuso su questo nome. Non è una fantasia campata in aria come può essere Cavani”.

Anche Davide Faraoni, che si sta distinguendo nell’Hellas Verona, rimane un obiettivo di Cristiano Giuntoli in vista del prossimo anno. Il suo agente Mario Giuffredi, che segue pure Elseid Hysaj, Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui, ne ha parlato a CalcioHellas.it: “Piace al Napoli, ma ha anche altri estimatori. Il piacere però non sempre si concretizza. Il Napoli lo stima tanto e lo tiene in grande considerazione, però vedremo più avanti”.