Vincenzo Montefusco elogia Lorenzo Insigne: “Non ha bisogno di nessun procuratore, deve decidere lui cosa fare”

in

L’ex calciatore del Napoli Vincenzo Montefusco ha parlato a Radio Sportiva dell’attualità calcistica e di Lorenzo Insigne. “Non riesco a capire come si possa riprendere i campionati, dato che la partita è un gioco collettivo e c’è un contatto continuo. Sento parlare tante persone di questo ma certe decisioni dovrebbero prenderle scienziati e medici, invece vengono messi sempre dopo. Chi si prende la responsabilità di far ripartire tutto? La situazione è molto difficile e questo successe tanti anni fa a Napoli quando ci fu il colera. Tutti dicono che bisogna riprendere, ma se parte la Serie A dovrebbero poi ripartire tutti i campionati”.

Il pensiero sull’attuale capitano azzurro è molto chiaro. “Insigne? Sono un suo estimatore. Non ha bisogno di nessun procuratore, è un calciatore importante e deve decidere lui cosa fare. Il Napoli deve ripartire da lui. Non riesco invece a capire Mertens”. L’auspicio, ovviamente, è che entrambi possano rinnovare.