Calciomercato Napoli: Dries Mertens, rinnovo sì o no?

4 milioni di Euro di ingaggio all’anno per altri due anni. Questa la proposta pervenuta dal Napoli a Dries Mertens per il rinnovo. Secondo le ultime indiscrezioni, l’offerta sarebbe stata accettata dall’attaccante belga. Tuttavia, nell’ambiente c’è chi non è ancora sicuro che l’ex PSV rimanga ancora in azzurro. Ci sono infatti tre club importanti che, tutt’altro che frenati dalla carta d’identità, stanno provando a rilanciare. Il mercato non è ancora ufficialmente aperto e l’attaccante è appetito da alcune società importanti. Si parla addirittura di una richiesta del giocatore ad altri club pari a 6 milioni a stagione d’ingaggio più un bonus alla firma cospicuo.

Sulle sue tracce ci sono, imperterriti, Chelsea, Inter e Atletico Madrid. Il rinnovo col Napoli, comunque, resta l’opzione più vicina e dal club sono convinti che la mossa di Aurelio De Laurentiis ai primi di marzo si rivelerà decisiva. Le parti si erano incontrate per chiudere definitivamente la questione.