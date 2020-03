Calciomercato Napoli, Arkadiusz Milik chiede la cessione

in

In attesa di capire gli sviluppi dell’emergenza del Coronavirus e, di conseguenza, quelli legati al calcio, il Napoli sta pensando al mercato. Al momento non è chiaro quando sarà programmata la sessione estiva, dato che è impossibile fissare date, ma qualche idea ci sarebbe già. Una su tutte, ad esempio, sarebbe quella di rinnovare il contratto di Fabian Ruiz, spesso accostato a Barcellona e Real Madrid. Per quanto riguarda Arkadiusz Milik l’idea sembrerebbe quella di lasciarlo partire. Rinnovare al polacco con ingaggio da 5 milioni di Euro è impensabile e sulle sue tracce c’è l’Atletico Madrid.

I “colchoneros” avrebbero effettuato già un sondaggio per capire la disponibilità a trattare e c’è tutta, sia da parte della società partenopea sia da parte dell’ex Ajax. Il giocatore, infatti, non avendo certezze da titolare in vista della prossima stagione, avrebbe di fatto chiesto la cessione. L’arrivo di Andrea Petagna e il probabile rinnovo di Dries Mertens gli chiuderanno le porte.