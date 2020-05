Calciomercato Napoli, Cristiano Giuntoli segue anche Michal Karbownik del Legia Varsavia

C’è un nuovo nome sul taccuino di Cristiano Giuntoli. Michal Karbownik è tra gli ultimi obiettivi adocchiati dal Napoli per rinforzare la fascia sinistra. Terzino classe 2001 del Legia Varsavia, il ragazzo ha attirato l’attenzione di diversi club con le sue apparizioni tra campionato e coppa in Polonia. Secondo verifiche effettuate dalla redazione di AreaNapoli.it, il giocatore è stato già offerto a diverse società di Serie A come Atalanta e Bologna. Il Napoli, finora, si sarebbe limitato a monitorarne la crescita, osservandolo in qualche occasione.

Le relazioni pervenute finora sarebbero abbastanza positive, ma non al punto da farsi avanti in maniera formale. Stando alle fonti polacche, sul giocatore sarebbe in atto una campagna di “pubblicizzazione” volta ad elevarne il prezzo. Si parla infatti di presunte offerte dal Tottenham che al momento, però, non trovano conferme in ambienti vicini al Varsavia. Michal Karbownik potrebbe partire per circa 5 milioni di Euro. Una somma alla portata di tutti, in pratica.