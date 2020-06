Calciomercato Napoli, Cristiano Giuntoli deve affrontare la Fiorentina per Everton

Cristiano Giuntoli ha un problema in più. Anche la Fiorentina, infatti, sarebbe sulle tracce di Everton, l’attaccante brasiliano di proprietà del Gremio. La società viola vuole rinforzi di elevata caratura tecnica in vista di una potenziale cessione di Federico Chiesa. I toscani avrebbero avuto dei contatti con gli intermediari che stanno cercando di portare il calciatore in Europa. Già accostato come noto al Napoli, spunta ora una nuova possibile destinazione in Serie A per il calciatore.

Con il club azzurro i discorsi sono fermi da qualche settimana: Cristiano Giuntoli ha infatti virato con forza su Jeremie Boga del Sassuolo. Quanto ad Everon, invece, i partenopei non hanno finora soddisfatto le richiese della dirigenza di Porto Alegre per il cartellino: servirebbero non meno di 30 milioni di Euro per sperare di mettere le mani sul giocatore brasiliano. Una cifra considerata elevata anche dalla Fiorentina, che intanto riflette e lascia un po’ di spazio agli azzurri.