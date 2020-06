TUTTOSPORT – Napoli, oggi arriva Aurelio De Laurentiis a Castel Volturno

“Nel nome di Floyd“: apre con le parole di Paulo Dybala la prima pagina di oggi di Tuttosport. A Houston l’addio a George, l’argentino scende in campo contro i razzisti: “Pene più severe o non giochiamo più”. Poi parla del futuro: “Al Barça c’è Messi, ma io gioco con CR7 e Buffon”. In taglio basso spazio alla rapina subita a Milano da Dani Castillejo, calciatore del Milan. “Castillejo choc“, pistola alla testa: “Dacci l’orologio“.

In casa Napoli, invece, si attende l’arrivo di Aurelio De Laurentiis a Castel Volturno. Previsto un confronto con Lorenzo Insigne e José Callejon, ma anche con Gennaro Gattuso per discutere di rinnovo. Oggi il patron del Napoli vuole mettere le basi per un accordo di altri tre anni col suo allenatore, con ingaggio da 1,6 milioni di Euro a salire più bonus. In questi mesi il tecnico ha lavorato bene, ha convinto il presidente, così si è guadagnato la riconferma e prolungherà molto presto il suo attuale contratto.