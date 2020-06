Gigi Cagni contro Mario Balotelli: “È ingenuo e non è mai cresciuto”

Gigi Cagni ha parlato nelle ultime ore a TMW Radio, durante “Maracanà”, commentando anche il caso del momento: Mario Balotelli. “Hanno danneggiato più le balotellate o le cassanate a Cassano? Cassano non ha sperperato il talento come Balotelli, ha avuto più occasioni ma ha giocato molto di più. Mi dispiace per Balotelli, ma non puoi prenderlo e sperare di salvarlo. Non ha delle colpe specifiche se non quella di non avere avuto qualcuno che gli ha spiegato come si fa questo mestiere, come fare il professionista. È ingenuo e non è mai cresciuto. Nei settori giovanili ci sono troppi allenatori che vogliono scimmiottare i grandi allenatori e non fare il mestiere”.

“Tutto è partito dal fatto che negli ultimi anni è stato pubblicizzato da molti allenatori che è il sistema di gioco che vince e noi il giocatore. Si deve far capire che il dribbling vicino all’area può essere decisivo e non il possesso palla prolungato. Oggi si chiede al difensore non di difendere ma di saper calciare, così come il portiere. Hanno stravolto tutto. Forse perché i grandi allenatori non sanno insegnare la tecnica individuale”. Ennesimo attacco a Mario Balotelli, dunque, ma a Napoli c’è qualche tifoso che gli darebbe ancora una chance.