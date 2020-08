Calciomercato Napoli, Ciro Immobile ribadisce: “Ho intenzione di legarmi per sempre alla Lazio”

Ciro Immobile annuncia a chiare lettere la propria intenzione di rimanere a lungo alla Lazio. L’attaccante, appena diventato capocannoniere e prossimo a ricevere la Scarpa d’oro, ha parlato in un’intervista al Corriere dello Sport dell’interesse passato del Napoli nei suoi confronti. “Ho intenzione di legarmi per sempre alla Lazio. Il rinnovo sarà triennale, quindi il contratto scadrà nel 2025 quando avrò compiuto 35 anni. Prima che arrivassi alla Lazio i contatti col Napoli erano frequenti, ma per una ragione o per un’altra non siamo mai andati a dama. Napoli è la città dove sono nato, il Napoli lo seguo sempre con affetto, ma quello che mi ha dato e mi sta dando la Lazio non ha prezzo”.

Nella capitale il bomber ha trovato la sua giusta dimensione dopo aver girovagato per l’Europa e oggi è titolare fisso della Nazionale. Non avrebbe senso cambiare proprio adesso. Chi vuole Ciro Immobile dovrà mettersi l’anima in pace.