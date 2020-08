TUTTOSPORT – Napoli, le offerte di Juventus e Torino per Arkadiusz Milik e Alex Meret non cambiano

“Svecchia Signora” è il titolo d’apertura di Tuttosport, che in primo piano riporta del piano di ringiovanimento in atto alla Juventus: anche Gonzalo Higuain tra gli epurati. In taglio alto un augurio all’Inter, fresca di vittoria ai quarti di finale di Europa League col Bayer Leverkusen: “Vai, Inter”. Sul mercato la Juventus insiste per Arkadiusz Milik. Pirlo accoglierebbe il polacco a braccia aperte per affiancarlo a Ronaldo. Per convincere Aurelio De Laurentiis ce ne vorrà: sul piatto uno scambio, con Federico Bernardeschi o Cristian Romero da utilizzare come pedine di scambio. La situazione è la stessa da mesi, ormai..

Il Torino, che ha rotto con Salvatore Sirigu, cerca invece un nuovo portiere e punta Alex Meret che deve giocare da titolare in un club per arrivare agli Europei. Il Torino ci riproverà col Napoli, magari inserendo nell’affare proprio Salvatore Sirigu, altro portiere della Nazionale, che è in uscita. Gli azzurri non sembrano molto convinti.