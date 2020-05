Calciomercato Napoli, Arkadiusz Milik valutato 50 milioni da Aurelio De Laurentiis

La Juventus è già al lavoro per trovare un degno sostituto a Gonzalo Higuain per la prossima stagione. Secondo Tuttosport, in pole position ci sarebbe sempre Arkadiusz Milik, bomber polacco del Napoli che i dirigenti bianconeri vedono come miglior compromesso nel rapporto fra qualità e prezzo. Piace a Maurizio Sarri, che lo conosce bene e che lo ritiene particolarmente adatto a giocare insieme a Cristiano Ronaldo. Fabio Paratici dovrà abbassare il monte ingaggi e il polacco guadagna meno di 2 milioni di Euro a stagione, molti meno dei 7,5 dell’argentino.

Dei contatti sono stati già avviati: riscontri positivi da parte del bomber azzurro. Rimane da trattare con Aurelio De Laurentiis che chiede almeno 50 milioni di Euro e l’inserimento di contropartite tecniche. Un vecchio pallino è rappresentato da Federico Bernardeschi, sicuramente un ottimo elemento in considerazione della probabile partenza di José Callejon. Il futuro di Arkadiusz Milik sembra sempre più lontano da Napoli.