Calciomercato Napoli, Romelu Lukaku vuole convincere Dries Mertens ad andare all’Inter

Lionel Messi spinge per Lautaro Martinez a Barcellona, mentre Romelu Lukaku continua a chiamare Dries Mertens a Milano. Questi i principali scenari di mercato degli ultimi tempi, che coinvolgono anche il belga del Napoli in scadenza di contratto al 30 giugno. L’Inter è messa sempre meglio nella corsa a “Ciro”, con il Chelsea che spera ancora di spuntarla e Gennaro Gattuso che sta cercando in tutti i modi di convincerlo a firmare il rinnovo.

La dirigenza partenopea che sa che il belga è legatissimo alla città di Napoli e che ha detto più volte di non vedersi altrove in Italia. L’Inter, tuttavia, è tornata all’assalto con Romelu Lukaku in versione sponsor. “I due centravanti, compagni di nazionale, sono molto amici e il numero 9 nerazzurro sta spingendo non poco per potere giocare con Dries anche nell’Inter. Con Lautaro che potrebbe da un momento all’altro dire sì al Barcellona e Alexis Sanchez destinato a rientrare a Manchester dopo il prestito”, si legge su La Gazzetta dello Sport.