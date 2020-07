Calciomercato Napoli, Arkadiusz Milik è insieme a Edin Dzeko l’alternativa a Gonzalo Higuain per la Juventus

La Roma è di fronte a un dubbio amletico: prendere Arkadiusz Milik o tenere Edin Dzeko. Anche la Juventus lavora per il centravanti e intende sostituire Gonzalo Higuain già dalla prossima stagione. Il polacco in uscita del Napoli e il cannoniere della Roma hanno il perfetto mix di fisico e tecnica cercato da Fabio Paratici, ma l’uomo mercato dei bianconeri non trascura altre piste. Queste, come scrive oggi Tuttosport, portano al solito Raul Jimenez del Wolverhampton, l’alternativa più concreta ma cara (60 milioni di Euro). Si pensa anche all’ex Napoli Duvan Zapata, che l’Atalanta vorrebbe però blindare. Occhio all’outsider Alexandre Lacazette dell’Arsenal, un profilo diverso che piace però da tempo in casa Juve.

“Milik? Tutti lo vorrebbero”. Così ha esordito oggi Alessandro Antinelli su Kiss Kiss Napoli. “È un giocatore con un mercato enorme. Il Napoli può mettersi lì ad aspettare la migliore offerta. Il giocatore dovrà dire la sua e potrà avere una preferenza ma alla fine il Napoli ha il coltello dalla parte del manico. Non può essere un caso se tutte le grandi della Serie A e della Premier League lo vogliono”.