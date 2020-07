CDS – Messaggio a Maurizio Sarri: “Non basta lo scudetto”

La prima pagina del Corriere dello Sport apre oggi con: “Colpi di spillo”. Le parole in esclusiva di Alessandro Altobelli: “Sarri, non basta lo scudetto”. “Conte, troppe lamentele”. In taglio basso spazio alla trattativa di mercato tra il Napoli e Victor Osimhen, ormai giunta al capolinea: “Osimhen-Napoli, il sì a Porto Cervo“. Cristiano Giuntoli incontra il giocatore che dà il via libera. Il nodo sono gli agenti. Oggi l’esame Sinisa Mihajlovic a Bologna.

Sempre più dettagli, quindi, riguardo all’approdo di Victor Osimhen in azzurro. La cifra che verrà versata nelle casse del Lille si aggirerà attorno ai 60 milioni di Euro (bonus compresi). Si tratterà dell’acquisto più costoso della storia del Napoli, che supererà l’investimento su Hirving Lozano. Come riporta il giornale, poi, l’ingaggio del giocatore sarà di 2,5 milioni di Euro come base fissa, arrivando a 3 milioni con i bonus. Resta da capire la cifra delle commissioni da riconoscere ai nuovi agenti.