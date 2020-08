Calciomercato Napoli, Amin Younes vuole tornare in Germania: lo aspetta il Fortuna Dusseldorf

Il Torino e il Bologna lavorano per il trasferimento di Lyanco, obiettivo del Napoli. A parlarne è il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio, che spiega come i granata chiedono tra i 12 e i 15 milioni per lasciarlo partire. Intanto Urbano Cairo ha rifiutato l’offerta fatta per il brasiliano dallo Sporting Lisbona, che è stata ritenuta troppo bassa. Il Torino dal canto suo vorrebbe provare a tenerlo, ma il giocatore è tentato da altre destinazioni.

Sempre secondo Gianluca Di Marzio, inoltre, Amin Younes potrebbe tornare a giocare in Germania. Il tedesco di origine libanese è vicino al trasferimento nella squadra della sua città, il Fortuna Dusseldorf, retrocesso in Zweite Liga lo scorso anno. Il club tedesco ha chiesto il giocatore in prestito e il diretto interessato spinge per andare. Il Napoli valuta la possibile cessione, anche perché l’esterno offensivo è sempre stato un gregario della rosa e non ha mai trovato moltissimo spazio, nemmeno con Gennaro Gattuso.