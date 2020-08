Calciomercato Napoli, Allan e Kalidou Koulibaly in ritiro aspettando la cessione

Allan e Kalidou Koulibaly sono i due principali nomi sulla lista delle partenze del Napoli. Come noto, il club azzurro è pronto a chiudere le cessioni in Premier League di entrambi: il centrocampista brasiliano è vicino all’Everton dell’ex allenatore azzurro Carlo Ancelotti, mentre il difensore senegalese è in trattativa da tempo col Manchester City.

“Saranno giorni di attesa per Koulibaly, Allan, Ghoulam e Milik nel ritiro di Castel di Sangro. Le varie trattative non sono di facile soluzione e Gattuso vivrà i primi giorni di lavoro tra mille incertezze. Cristiano Giuntoli è pronto per sedersi ad un tavolo e chiudere il passaggio di Koulibaly al Manchester City, di Allan all’Everton”, si legge su La Gazzetta dello Sport. Ormai i due giocatori sembrano fuori dal progetto tecnico. Il difensore ha deluso parecchio nell’ultima stagione ed è meglio monetizzare quanto prima con la sua cessione. Allan, invece, non era più titolare da tempo.