Calciomercato Napoli, anche Nikola Maksimovic potrebbe finire alla Roma

L’asse Napoli-Roma si sta scaldando sempre più in queste settimane che portano al mercato. Tra i due club i contatti sono costanti. Si parla di un maxi-scambio che potrebbe includere fino a quattro calciatori. Nel dettaglio, si tratta di Cengiz Under, Jordan Veretout, Nikola Maksimovic ed Elseid Hysaj. Arkadiusz Milik, invece, aspetta ancora la Juventus. A riportarlo oggi in edicola è il Corriere del Mezzogiorno:

“Il Napoli ha contatti costanti con la Roma, si studia un’operazione con Under. Piace tanto anche Veretout per sostituire Allan, sarebbe un profilo ottimo anche per aprire all’eventuale alternativa tattica del 4-2-3-1 in alcune partite in cui può rivelarsi utile. Fonseca lo ritiene incedibile ma il nuovo direttore sportivo De Sanctis (domani sarà ufficiale) dovrà portare a casa delle plusvalenze. Nell’idea di maxi-scambio con la Roma si parla anche di Maksimovic e Hysaj, con l’esterno albanese si sta trattando il rinnovo del contratto ma non c’è ancora l’accordo”.