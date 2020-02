Calciomercato Napoli, Amin Younes rifiuta anche il Krasnodar

Il futuro di Amin Younes è ancora tutto da definire, con il calciatore che sembra non riuscire a trovare la collocazione ideale. A Napoli c’è ormai ben poco spazio per lui, considerando anche l’arrivo di Matteo Politano. Il giocatore, però, non vuole muoversi. Niccolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha affrontato proprio la situazione dell’attaccante tedesco attraverso Twitter: “C’è chi dice no. Continuano i rifiuti alla cessione di Amin Younes: dopo quelli di gennaio a Sampdoria, Olympiacos e Al-Arabi l’esterno offensivo ha declinato oggi anche l’offerta del Krasnodar. Il tedesco rimarrà a Napoli da esubero fino a giugno”. L’esterno è arrivato a Napoli nel 2018 e fino ad oggi ha segnato 3 goal, senza però distinguersi mai veramente. Insomma, ad oggi Amin Younes rappresenta un esubero e considerando i vari cambiamenti che si prospettano per la prossima estate, pensare a una conferma sarebbe utopistico, nonostante non sia certo che il Napoli sarà ancora di Gennaro Gattuso.