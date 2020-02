Brescia-Napoli 1-0 all’intervallo: traversa di Dries Mertens, poi azzurri sotto per il goal di Jhon Chancellor

Il Napoli non riesce a ingranare a Brescia. Dopo una manciata di minuti che potevano sembrare convincenti, gli azzurri perdono il pallino del gioco. Curiosa la traversa colpita da Dries Mertens a inizio gara, con quello che alla fin fine non pareva essere un cross, ma poi di pericoli non vengono più creati. Così, al 26′, il Brescia che stava già prendendo coraggio trova il vantaggio con l’incornata di Jhon Chancellor, che da calcio d’angolo realizza il suo terzo goal stagionale. Reazione timida da parte degli uomini di Gennaro Gattuso.

Nonostante Mario Balotelli non riesca a dare il meglio di sé e venga abbastanza arginato, il Napoli non approfitta mai della situazione. Le statistiche parlano di un possesso palla nettamente a favore degli ospiti, che faticano tuttavia a entrare nell’area avversaria. Non si escludono gli ingressi di Arkadiusz Milik e di Piotr Zielinski nella ripresa, per cercare di variare la manovra.