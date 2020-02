Brescia-Napoli 1-2: ancora un gran goal di Fabian Ruiz per risolvere tutto

Il Napoli ha vinto anche col Brescia, pur non senza fatiche. Dopo una manciata di minuti che potevano sembrare convincenti, con tanto di traversa colpita da Dries Mertens, gli azzurri hanno perso brillantezza. Al 26′ gli ospiti sono stati puniti dal colpo di testa di Jhon Chancellor, che ha battuto da calcio d’angolo David Ospina. Reazione timida da parte degli uomini di Gennaro Gattuso nel primo tempo, nonostante Mario Balotelli sia stato limitato a dovere.

Nella ripresa, però, gli azzurri hanno fatto valere la loro superiorità tecnica. Dopo aver riacciuffato il risultato con il rigore di Lorenzo Insigne per l’1-1, al 54′ Fabian Ruiz ha disegnato col mancino una parabola perfetta dal limite dell’area. Un altro gran goal per lo spagnolo, dopo quello segnato all’Inter in Coppa Italia. In seguito Gennaro Gattuso ha inserito Arkadiusz Milik e Piotr Zielinski in luogo di Dries Mertens ed Eljif Elmas, poi, nel finale, è stata la volta del ritorno di Allan. Tutto bene in vista del Barcellona, quindi. Il Napoli è virtualmente a -3 della Roma e sta ritrovando convinzione.