Calciomercato Napoli, accordo vicino con la Roma per la cessione di Arkadiusz Milik

Roma e Napoli si stanno avvicinando a piccoli passi alla chiusura di un affare che tiene banco da settimane. Secondo quanto riferito da Ciro Venerato della Rai a Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, la distanza per Arkadiusz Milik si è ridotta ad un conguaglio di 10 milioni a fronte di una richiesta del Napoli di 15, da aggiungere a Cengiz Under. Da sbrogliare anche gli accordi con i singoli giocatori. La Roma ha fatto capire che in base al conguaglio risparmiato col Napoli proverà ad accontentare la richiesta economica di 4,5 mlioni di Euro all’anno. L’agente del polacco, che comunque ha dato l’ok all’operazione.

Si attende il ritorno di Cengiz Under dalla nazionale turca, dunque l’operazione dovrebbe slittare alla fine della prossima settimana. Il Napoli intende arrivare intorno ai 2,5 milioni di Euro d’ingaggio. Insomma, ormai rimangono solo pochissimi dettagli da limare. Anche Arkadiusz Milik lascerà il Napoli dopo tanti anni.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Parma Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.