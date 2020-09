Luigi De Magistris va controcorrente: “Si può ridurre la capienza degli stadi di un terzo”

Nel corso di Kiss Kiss Napoli il sindaco Luigi De Magistriis ha parlato della questione degli stadi, che secondo Giuseppe Conte dovrebbero rimanere chiusi. “Si può tranquillamente cominciare con una capienza degli impianti ridotta di un terzo. Se poi i tifosi si comporteranno male si possono poi sempre rivedere le decisioni, ma l’idea di continuare lo sport a porte chiuse è un pugno nello stomaco. Hanno addirittura consentito quell’obbrobrio delle discoteche, ad esempio abbiamo visto alcune immagini del Billionaire in Sardegna, e poi non consentiamo di vedere una partita in massima sicurezza”.

“Già il segnale che si è avuto a Castel di Sangro, con uno stadio di 7mila che ne ha fatti quasi 2mila, è un segnale importante. Poi se le cose andranno bene si potrà anche aumentare. Un po’ come per la Cultura a Napoli, abbiamo numeri ridotti ma anche il sold out. La gente riesce a rispettare le regole a difesa della Salute e vivere la Cultura, lo stesso si può fare con lo Sport”.

