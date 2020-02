Cagliari-Napoli, probabili formazioni Sportmediaset: David Ospina titolare

Il Napoli scenderà in campo alla Sardegna Arena nella partita delle 18:00 di domenica. Contro il Cagliari Gennaro Gattuso non avrà a disposizione Kalidou Koulibaly, Arkadiusz Milik, Hirving Lozano e soprattutto Allan, escluso per scelta tecnica. Secondo Sportmediaset, in avanti ci sarà giocoforza il tridente leggero composto da Dries Mertens, José Callejon ed Eljif Elmas, con il belga che agirà da “falso nueve”. In porta dovrebbe essere confermato David Ospina. Faouzi Ghoulam è tornato tra i convocati, ma non partirà dal primo minuto. Diego Demme, invece, sarà fisso a centrocampo con Fabian Ruiz e Piotr Zielinski ai lati. Il Napoli non è ancora fuori dal discorso delle coppe europee, ma perdere altri punti a febbraio sarebbe esiziale. Gennaro Gattuso non fa sconti.

Probabili formazioni Sportmediaset

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Mattiello, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Pereiro, Joao Pedro, Simeone.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Elmas.