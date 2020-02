Napoli, incarico dirigenziale per Dries Mertens?

Dries Mertens è ancora alle prese con la questione del proprio rinnovo contrattuale con il Napoli, tema che tiene banco da quasi un anno dalle parti di Castel Volturno. Stando alle ultime indiscrezioni dei media, tra il calciatore belga e il club ci sarebbe comunque un riavvicinamento in quanto potrebbe interessare un incarico dirigenziale all’interno del club a carriera ultimata. Il calciatore è legatissimo alla città e ai tifosi partenopei, tanto da essersi guadagnato il soprannome di “Ciro”, ma il futuro rimane un’incognita. La priorità di Dries Mertens è quella di strappare l’ultimo contratto importante della sua vita da calciatore. L’ingaggio e il bonus alla firma sono due aspetti non indifferenti da risolvere, ma le parti si sono già avvicinate rispetto ad un mese fa. Il giocatore vuole competere in Europa, su questo non c’è dubbio. Per questo molto dipenderà anche dai risultati stagionali del Napoli. Se non si dovesse centrare nemmeno l’Europa League, allora le strade potrebbero separarsi bruscamente.