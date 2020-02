Cagliari-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: Alex Meret titolare

Il Napoli affronterà il Cagliari in Sardegna nel match delle 18:00 di domenica. Gennaro Gattuso non avrà a disposizione Kalidou Koulibaly, Arkadiusz Milik, Hirving Lozano e Allan, non convocati. Torna invece Faouzi Ghoulam, che comunque non ruberà subito il posto a Mario Rui. Secondo le probabili formazioni de La Gazzetta dello Sport, in avanti ci sarà il tridente composto da Dries Mertens, José Callejon ed Eljif Elmas, che si è ben distinto nella sfida contro l’Inter in Coppa Italia. In porta potrebbe esserci a sorpresa Alex Meret: la rosea dà fiducia all’estremo difensore italiano. Confermato il centrocampo con Diego Demme insieme a Fabian Ruiz e Piotr Zielinski ai lati. Il Napoli non è ancora fuori dal discorso delle coppe europee, quindi servirà assolutamente invere.

Probabili formazioni Gazzetta

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Mattiello, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Pereiro, Joao Pedro, Simeone.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Elmas.