Cagliari-Napoli, probabili formazioni Sky: Elseid Hysaj fa fuori Giovanni Di Lorenzo

Il Napoli giocherà a Cagliari senza Kalidou Koulibaly, Arkadiusz Milik, Hirving Lozano e soprattutto Allan. La redazione di Sky Sport ha provato ad anticipare le scelte di formazione di Gennaro Gattuso, escludendo Giovanni Di Lorenzo a favore di Elseid Hysaj. A centrocampo ci sarebbe Stanislav Lobotka e non Fabian Ruiz, mentre Diego Demme e Piotr Zielinski sarebbero certi del posto. José Callejon, Dries Mertens e Lorenzo Insigne guiderebbero invece il reparto offensivo. Tra i convocati torna Faouzi Ghoulam e qualora la partita si mettesse per il verso giusto potrebbe anche essere impiegato per qualche minuto. Gennaro Gattuso ha le idee chiare, tanto da aver escluso Allan senza troppi problemi. Ora serve solo vincere per non perdere le ultimissime chance di andare in Europa..

Probabili formazioni Sky

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Mattiello, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Pereiro, Joao Pedro, Simeone.

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.