Brescia-Napoli, probabili formazioni Sky: Allan indicato come titolare

Il Napoli sarà impegnato allo stadio Rigamonti di Brescia venerdì sera e spera di ottenere altri 3 punti per continuare quantomeno a sognare l’Europa che conta. La redazione di Sky Sport ha provato a delineare le prossime scelte di formazione di Gennaro Gattuso. In porta dovrebbe esserci sempre David Ospina, nonostante Alex Meret rischi seriamente di perdere la Nazionale. Allan e Piotr Zielinski dovrebbero agire ai lati di Diego Demme a centrocampo. José Callejon e Lorenzo Insigne sarebbero invece i partner di Arkadiusz Milik in attacco, anche se sembra difficile che Gennaro Gattuso si privi di Dries Mertens in questo momento. Per il resto, non ci sarebbero particolari sorprese. Probabilmente, Eljif Elmas troverà spazio a gara in corso dato che si è distinto nelle ultime uscite.

Probabili formazioni Sky

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana Martella; Bisoli, Dessena, Bjarnason; Zmrhal; Donnarumma, Balotelli.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Allan, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.