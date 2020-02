Brescia-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: di nuovo il tridente leggero

in

Il Napoli giocherà a Brescia all’inizio del prossimo turno di campionato, venerdì sera. Assente Kalidou Koulibaly, che salterà anche il Barcellona. La redazione de La Gazzetta dello Sport ha provato ad anticipare le scelte di formazione di Gennaro Gattuso, escludendo Piotr Zielinski e Stanislav Lobotka dalla formazione titolare. A centrocampo ci saranno Fabian Ruiz, Diego Demme e Eljif Elmas. José Callejon, Dries Mertens e Lorenzo Insigne guideranno invece il reparto offensivo, con il belga impiegato ancora come “falso nueve” nella speranza di raggiungere i 120 goal azzurri di Marek Hamsik. Qualche dubbio su Allan, che non figura tra i titolari della rosea. Gennaro Gattuso si è riappacificato col brasiliano dopo averlo escluso dalla trasferta di Cagliari, ma forse non vuole tornare a schierarlo subito dal primo minuto.

Probabili formazioni Gazzetta

Brescia (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Mateju, Chancellor, Martella; Bisoli, Dessena, Bjarnason; Zmrhal; Donnarumma, Balotelli.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Elmas; Callejon, Mertens, Insigne.