Napoli, Gennaro Gattuso in conferenza verso il Brescia: “Il dualismo dei portieri? Non mi interessa”

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa a Castel Volturno, in vista della gara di campionato col Brescia di domani. “La condizione generale è buona. Lozano non è al 100%, ma si è allenato. Con Allan tutto ok, l’avevo detto che non porto rancore. Milik sta meglio. La priorità è domani, giocherà la squadra migliore, il Napoli con le piccole ha perso 20 punti. Domani sarà come a Cagliari, troveremo una squadra avvelenata, il Brescia dopo la Juve già parlava di coltello tra i denti per il Napoli. Ghoulam sta dando continuità al lavoro, spero di vederlo come nelle ultime due settimane, gli manca qualcosa. A voi piace parlare di Allan, ma ci siamo parlati e bisogna far parlare il campo. Si è messo a disposizione”. Una battuta anche sugli obiettivi stagionali. “Tra Europa League e Barcellona meglio l’Europa League tutta la vita, significherebbe vincere tante partite”.

Su Kalidou Koulibaly: “Bisogna ascoltare cosa sente lui, inutile metterlo in campo se poi si ferma. Abbiamo preferito fermarlo per 7-10 giorni, poi valuteremo come si sente, le sue sensazioni”. Infine, sul Brescia: “Non so come giocheranno, ma lasciano 2-3 giocatori sempre in avanti e non dovremo essere presuntuosi, palleggiando bene, perché i loro 3 davanti non lavorano molto in fase difensiva. Giocano sulle seconde palle, vanno sul fondo, l’area è piena. Non so poi se si nascondono e parlano quando non ci sono io, ma io non ho sentito parlare di Barcellona, da 3 giorni prepariamo il Brescia, sul Barcellona non ci siamo arrivati, da sabato ne parleremo. Dobbiamo pensare al Brescia, a Balotelli, Lopez, non a Messi, io ho visto la squadra motivata e l’abbiamo preparata bene. Il dualismo dei portieri? Non mi interessa, faccio delle scelte senza andare a simpatia o antipatia. Metto chi mi dà più affidamento”.