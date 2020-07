Bologna-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: Arkadiusz Milik titolare

La redazione de La Gazzetta dello Sport ha provato a decifrare le prossime scelte di Gennaro Gattuso in vista di Bologna-Napoli, in programma oggi mercoledì 15 luglio alle 19:30. La difesa vedrà presente Kalidou Koulibaly insieme a Kostas Manolas, mentre a sinistra ci sarà Elseid Hysaj e a destra Giovanni Di Lorenzo. In porta, ancora una nuova chance per Alex Meret, secondo la rosea. Diego Demme, Fabian Ruiz e Piotr Zielinski stabili a centrocampo. Turno di riposo per Dries Mertens. Ci sarà Arkadiusz Milik al centro dell’attacco, affiancato dal capitano Lorenzo Insigne e da Matteo Politano. Se confermate, sarebbero delle scelte davvero curiose, dato che il polacco è sul piede di partenza. Lorenzo Insigne, invece, ha giocato spesso negli ultimi tempi, ma il tecnico punta ancora su di lui.

Probabili formazioni Gazzetta

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne.