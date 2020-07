Bologna-Napoli in tv: orario diretta partita e dove vederla

Bologna-Napoli, match valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A, si giocherà allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna mercoledì 15 luglio 2020, alle ore 19:30. L’evento sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN, TV e streaming e sul canale satellitare DAZN1 (209 del telecomando Sky). Sky Sport si limiterà a commentare i momenti salienti in diretta, senza mostrare le immagini in tempo reale.

Gli azzurri sono reduci dalla pareggio in casa con il Milan, che ha portato al goal anche Giovanni Di Lorenzo. I partenopei cercheranno di mettere da parte altri punti in campionato, anche se poter scavalcare l’Atalanta per il quarto posto nelle prossime settimane sarà impossibile. Il Napoli deve chiudere il campionato nel migliore dei modi per approcciare come si deve calla Champions League. Per questa ragione Gennaro Gattuso farà ruotare gli uomini e testerà più soluzioni da qui alla fine della Serie A. Agli azzurri non resta che divertirsi.