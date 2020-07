Bologna-Napoli, probabili formazioni Sportmediaset: Lorenzo Insigne ancora titolare

La redazione del portale online di Sportmediaset ha provato a decifrare le prossime scelte di Gennaro Gattuso in vista di Bologna-Napoli, in programma oggi mercoledì 15 luglio alle 19:30. La difesa vedrà presente Nikola Maksimovic insieme a Kostas Manolas, mentre a sinistra ci sarà Mario Rui e a destra Giovanni Di Lorenzo. In porta ci dovrebbe essere ancora David Ospina, sempre in cima alle gerarchie secondo “Ringhio”. Diego Demme, Fabian Ruiz ed Eljif Elmas a centrocampo. In avanti, il classico tridente leggero composto dal capitano Lorenzo Insigne, da Dries Mertens e da José Callejon. Se confermate, sarebbero delle scelte in parte curiose, dato Lorenzo Insigne ha giocato spesso negli ultimi tempi, ma il tecnico punta ancora su di lui. Nemmeno stavolta Hirving Lozano partirà da titolare

Probabili formazioni Sportmediaset

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Mbaye; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Elmas; Callejon, Mertens, Insigne.