Beppe Bruscolotti ammette: “Insufficiente solo Fabian Ruiz: quest’anno. Non mi piace proprio”

Beppe Bruscolotti, ex difensore e capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento degli azzurri nel corso della trasmissione ‘Campania Sport’, programma di approfondimento sui temi caldi in casa partenopea, in onda sulle frequenze di Canale 21: “Victor Osimhen è stato autore di una grande prestazione contro lo Spezia. Lo vedo cresciuto, è diventato anche più altruista. Hirving Lozano, al posto di Osimhen, avrebbe tirato e non passato, in occasione del 4-1″.

“Sei voti debbano essere alti per tutto il Napoli, dopo questa vittoria? Ha vinto in maniera larga, ci sta. Insufficiente solo Fabian Ruiz: quest’anno, lo ammetto, non mi piace proprio. Molto lento, quando deve approcciare la gara non è deciso. Anzi, è disastroso nei suoi primi interventi: regala sempre la palla agli avversari. Premierei su tutti Lorenzo Insigne per l’applicazione: mi è piaciuto tantissimo, c’è poco da dire”, ha aggiunto l’ex calciatore azzurro. Sono molti i tifosi che hanno avuto da ridire su Fabian Ruiz negli ultimi tempi.