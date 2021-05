Napoli, per Gigi De Canio non sono tutte rose e fiori: “Piotr Zielinski fa gol e così tutti gli errori vengono taciuti”

Il tecnico Gigi De Canio ha commentato dagli studi di Canale 21 la prova del Napolicontro lo Spezia: “Piotr Zielinski fa gol, sull’azione dell’1-0, e così tutti gli errori vengono taciuti, nessuno bada a ciò che si poteva fare meglio. Su quell’azione, però, non può esserci solo Zielinski ad attaccare lo spazio: così non va bene. Mancano attaccanti in quella posizione. Non sempre andrà bene al Napoli. Alle volte può succedere che le cose vadano diversamente. La mentalità di un giocatore, per diventare vincente, deve spingerlo a migliorare certi errori, a correggerli. Victor Osimhen? Può fare ancora meglio. Sul gol che ha segnato lanciato in porta, se ci fate caso, si posiziona in diagonale con la palla, non è di spalle, si crea lo spazio per andare subito in profondità, comincia la corsa con una ‘mezzaluna’ e riesce così a segnare in poco tempo”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“La sua corsa, sull’assist del compagno, gli permette di andare in porta senza perdere troppo tempo a controllare il pallone. Come detto, deve crescere ancora tanto nel controllo, e quando imparerà a far meglio in questo fondamentale, riuscirà a rendersi ancora più utile alla causa. Osimhen ha un potenziale ancora tutto da scoprire. Deve fare allenamenti personalizzati sulla frequenza dei passi. Fa falcate ampie, mentre per un centravanti è importante fare passetti piccoli, serve per cambiare direzione e migliorare il controllo della palla, per attutirne l’impatto. Queste cose, Osimhen deve imparare a farle. Per riuscirci, dovrà fare un allenamento individualizzato. Magari lo farà l’anno prossimo. Può avere margini di miglioramento molti ampi”.