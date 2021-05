Antonio Cassano è sicuro: “Se José Mourinho riesce a farsi amare dai giocatori la Roma può giocarsi lo scudetto”

Antonio Cassano non le manda mai a dire e ha commentato alla Bobo TV, su Twitch, anche l’approdo in giallorosso di José Mourinho, ex allenatore dell’Inter del “Triplete”. “L’unico che poteva fare un miracolo calcistico come ha fatto Capello era Mourinho. Ma io voglio vedere il Mourinho vero, non quello spento visto al Tottenham e nell’ultimo anno al Manchester United. Se Mourinho è quello acceso allora può farcela, deve essere quello visto a Milano con l’Inter. Se è quello spento rischia di farsi mangiare dalla piazza romana”.

“Se gli danno quei soldi gli faranno anche una squadra all’altezza con 3-4 acquisti, se riesce a farsi amare dai giocatori come ha fatto nei primi dieci anni della carriera la Roma può giocarsi lo scudetto. A Roma serve un gestore magnifico come lo è stato Capello. Fonseca è stato un signore e devono vergognarsi per come lo hanno trattato”, ha aggiunto l’ex attaccante.