“Basta così. Vai negli spogliatoi!”: Allan rimproverato in allenamento, si pensa all’Everton di Carlo Ancelotti

“Allan non è convocato perché non si è allenato come piace a me. Ha fatto delle gran camminate e quindi è giusto e che resti a casa”. Gennaro Gattuso non è il tipo che le manda a dire e questo si sapeva. Il brasiliano non ci sarà a Cagliari e non è escluso che manchi anche in futuro. Dopo la sostituzione con la Fiorentina, quando il giocatore scappò direttamente negli spogliatoi senza fermarsi in panchina, il rapporto col mister si è incrinato. “Basta così. Vai negli spogliatoi!”, gli avrebbe urlato il tecnico durante l’ultima seduta a Castel Volturno. Già contro il Lecce Allan non era sceso in campo, ora si aggiunge questa nuova esclusione. La situazione è delicata perché il futuro era in bilico da tempo. Allan era stato indicato da subito come uno dei capi dell’ammutinamento di novembre. Ironia della sorte, l’Everton di Carlo Ancelotti potrebbe diventare la sua prossima destinazione.