Gian Piero Gasperini verso la Champions: “Alcune squadre importantissime come Napoli e Milan sono attardate”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato anche del Napoli dopo la vittoria sulla Roma in lotta per la Champions. “Non è un vantaggio definitivo, ma è un bel vantaggio. Questa partita ci ha dato la consapevolezza di poter arrivare davanti alla Roma e di poter aumentare ancora il distacco dalla sesta. Ci sono ancora 14 giornate, la Roma ha un fattore campo importante, ha un livello tecnico elevato. Ma vincere in questo modo la partita è qualcosa di molto positivo. (…) Un po’ di retropensiero sulla Champions League c’era, ma si trattava di una partita importante. La Champions è veramente un sogno, il campionato è quello che ci può permettere di rigiocarla il prossimo anno. Dobbiamo fare dei sacrifici in questo girone di ritorno. Siamo in una posizione fantastica. Alcune squadre importantissime come Napoli e Milan, che dovevano fare un campionato di vertice, sono attardate. Per noi c’è la possibilità concreta di arrivare quarti”.